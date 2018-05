اعتقال شاب حاول زرع قنبلة بمطار فلوريدا وإجلاء 200 راكب

المتوسط:

قالت شبكة فوكس نيوز الأمريكية، إن الشرطة اعتقلت شاب قام بزرع قنبلة داخل حمام بمطار فلوريدا، ثم هرب عاريًا قبل أن تعتقله قوات الأمن فى صالة المطار.

ونشرت الشبكة الأمريكية، شريط فيديو للحظة القبض على الشاب، الذى كان يصرخ وهو عارٍ قائلاً: “يجب علينا الخروج من هنا، لقد زرعت قنبلة فى الحمام”.

وأشارت الشبكة، إلى أن القوات الأمريكية أجلت أكثر من 200 مسافر، من مطار “دايتونا بيتش” الدولى بولاية فلوريدا، نتيجة لهذا التهديد.

