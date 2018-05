قوات الشرعية اليمنية تحرر مديرية الوازعية غرب تعز

المتوسط:

أحكمت قوات الشرعية اليمنية، السبت، سيطرتها على مديرية الوازعية غرب تعز بالكامل، بعد معارك مع #ميليشيا_الحوثي الانقلابية، التي تسقط تباعاً في مناطق واسعة بعد قطع إمداداتها وإطباق الحصار عليها، بتأمين مفرق الوازعية والبرح والمخا.

وأكد مدير مديرية #الوازعية أحمد الظرافي، أن قوات الجيش الوطني المسنودة بقوات تحالف دعم الشرعية في #اليمن قامت بتأمين كافة المناطق في المديرية والقضاء على الجيوب التابعة للميليشيا الانقلابية التي فرت باتجاه مقبنة وهجدة غرب مدينة تعز.

وأوضح، أن المعارك أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا وأسر عدد آخر.وبحسب مصادر ميدانية، فإن الميليشيات فجرت مخازن الأسلحة والمدافع ليلاً في مديرية الوازعية قبل أن تلوذ بالفرار.

وبتحرير الوازعية، يكون غرب تعز محررا بالكامل، وتلتحم مع المناطق المحررة بالداخل، كما ستؤمن القوات المتقدمة باتجاه الحديدة بشكل كامل.

وكانت قوات الشرعية اليمنية، استكملت السيطرة على المرتفعات الجبلية في مديريات موزع والوازعية ومقبنة والمخا والمضاربة وصولا إلى حيس والبرح في الساحل الغربي، وتواصل التقدم شمالا صوب مدينة الحديدة.

ويأتي هذا الإنجاز العسكري النوعي، بعد ساعات من السيطرة على معسكر العمري الاستراتيجي حيث فرت الميليشيات من المعسكر بعد قطع خط الإمداد عليها غربي تعز.

