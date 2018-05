الجيش الإسرائيلي يدمر نفقا تابعا لـ”حماس” شمال قطاع غزة

المتوسط:

قال الجيش الإسرائيلي في بيان له إنه دمر نفقا تابعا لحركة “حماس” قرب معبر بيت حانون شمال قطاع غزة.

وقال الناطق باسم الجيش، أفيخاي أدرعي، في بيان مقتضب “قام جيش الدفاع مساء اليوم بإحباط نفق إرهابي هجومي آخر تابع لمنظمة حماس الإرهابية في منطقة معبر إيرز”، موضحا أن “إحباط مسار النفق تم من خلال غارة جوية لمقاتلات حربية”.

وأضاف أدرعي “تم اكتشاف النفق في مراحل الحفر في المنطقة العازلة على بعد أمتار قليلة عن الأراضي الإسرائيلية”.

وفي وقت سابق من اليوم السبت، أعلن الجيش الإسرائيلي أن دوي الانفجارات الذي سمع شمال قطاع غزة، ناتج عن أنشطة تابعة للجيش.

وقال الناطق، أفيخاي أدرعي، في بيان إن “الانفجارات التي تسمع في شمال قطاع غزة ناجمة عن نشاط لجيش الدفاع”، موضحا أنه سيعلن المزيد من التفاصيل لاحقا.

وكان شاهد عيان من قطاع غزة قد قال لـ”سبوتنيك” في وقت سابق إن “الجيش الإسرائيلي استهدف بصاروخين من طيران الاستطلاع مولد كهربائي يتبع للقسام شريق بيت حانون شمال قطاع غزة”

