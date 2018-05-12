الشرطة الماليزية تداهم منازل أسرة رئيس الوزراء السابق

قال ضباط كبار، إن الشرطة داهمت اليوم السبت، مجمعا سكنيا فخما في كوالالمبور، يقطنه أقارب رئيس الوزراء السابق نجيب عبدالرزاق، بحثا عن وثائق حساسة تخشى الحكومة الجديدة أنها قد تكون نُقلت إلى خارج البلاد.

تأتي المداهمة في الوقت الذي قال فيه رئيس وزراء ماليزيا الجديد مهاتير محمد، إنه منع سلفه من مغادرة البلاد بسبب ما يشتبه في أنها مخالفات تتعلق بفضيحة بمليارات الدولارات في صندوق "وان.إم.دي.بي" الحكومي.

وقالت الشرطة، إنها تحركت بناء على بلاغ حول تسليم سيارة حكومية عشرات الصناديق المصممة لحمل حقائب يد وأغراض أخرى إلى منزل روسماه منصور زوجة نجيب.

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