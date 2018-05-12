اخبار

الشرطة الماليزية تداهم منازل أسرة رئيس الوزراء السابق

تم النشر منذُ 34 دقيقة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

قال ضباط كبار، إن الشرطة داهمت اليوم السبت، مجمعا سكنيا فخما في كوالالمبور، يقطنه أقارب رئيس الوزراء السابق نجيب عبدالرزاق، بحثا عن وثائق حساسة تخشى الحكومة الجديدة أنها قد تكون نُقلت إلى خارج البلاد.

تأتي المداهمة في الوقت الذي قال فيه رئيس وزراء ماليزيا الجديد مهاتير محمد، إنه منع سلفه من مغادرة البلاد بسبب ما يشتبه في أنها مخالفات تتعلق بفضيحة بمليارات الدولارات في صندوق "وان.إم.دي.بي" الحكومي.

وقالت الشرطة، إنها تحركت بناء على بلاغ حول تسليم سيارة حكومية عشرات الصناديق المصممة لحمل حقائب يد وأغراض أخرى إلى منزل روسماه منصور زوجة نجيب.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا

عن مصدر الخبر

ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك