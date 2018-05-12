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طائرات الاحتلال تقصف شمال قطاع غزة

تم النشر منذُ 12 دقيقة
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

بثت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" نبأ عاجلا، يفيد قصف طائرات الاحتلال شرق بيت حانون شمال قطاع غزة.

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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