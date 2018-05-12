اصنعي الأسيتون في المنزل بـ3 وصفات

شيء رائع عندما تجلسين في المساء بعد يوم طويل ومرهق في العمل وحولك عبوات المانيكير، وبعد تفكير كثير وأنت تنظرين لها تختاري الأفضل منها لليدين والأنسب لأظافر القدمين، لكن يأتي الضيق عند مرور الوقت والأيام ويتقشر المانيكير ويتحول مظهرك إلى شىء قبيح، فلا يكون أمامك غير استخدام "الأسيتون" لإزالة اللون من على الأظافر، الأمر الذي يعرضها للكسر والتقطيم لسبب سوء جودة الكثير من "الأسيتون"، حقيقة هو أمر محزن.

سيدتي.. يمكن التغلب على المنتجات الرديئة من الأسيتون عن طريق صنعه في البيت، حيث هناك ثلاث وصفات يمكنك اختيار الأنسب منها لك..

1- الكحول

قومي بشراء عبوة من الكحول، وضعي فيها ثلاث ملاعق من عصير الليمون مع ملعقتين من الفازلين أو زيت جوز الهند، اخلطيها معا جيدا ثم ضعيها في الثلاجة لعدة ساعات، وبعد مرور الوقت استخدميه عن طرق غمس قطنة في قليل منه ووضعها على الأظافر وإزالة لون المانيكير من أسفل إلى أعلى.

2- الخل

في زجاجة واحدة، اخلطي 4 ملاعق خل مع ملعقتي عصير ليمون وملعقتي عصير برتقال، قلبيها جيدا وانقعي فيها أظافرك لمدة 10 دقائق أو يمكنك استخدام القطن، فهذه الوصفة رائعة لأنها تعمل على إزالة لون المانيكير بجانب تبييض الأظافر، كما أن هناك 8 استخدامات سحرية للخل بعيدا عن الأكل.

3- معجون الأسنان

إن كنت تبحثين عن وصفة سريعة لا تأخذ وقتا منك، فجربي وضع معجون الأسنان على الأظافر ومسحها بالقطن.. لا تقلقي ستتخلصين من اللون القديم بسهولة، ومعجون الأسنان طريقة سحرية أيضًا لعلاج خدوش هاتفك.

أخيرا، الوصفات السابقة سهلة للغاية وغير مكلفة بجانب آمنة لأظافر اليدين والقدمين، فأنصحك باختيار واحدة منها أو تجربة الثلاثة واختيار الأنسب منها لك.

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