مظاهرة فى فرنسا تندد بسياسات إسرائيل فى الأراضى المحتلة

خرجت مظاهرات فى شوارع فرنسا اليوم السبت، تندد بالانتهاكات الإسرائيلية فى فلسطين، وتضامنا مع الشعب الفلسطينى تزامنا مع ذكرى النكبة.

ورفع المتظاهرون صورا مكتوبة عليها عبارات مسيئة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بحسب صور بثتها وكالة فرانس برس.

وفى وقت سابق، قال مسؤولون فلسطينيون إن غارات جوية إسرائيلية استهدفت مواقع شمال قطاع غزة اليوم السبت. فيما وقال سكان إن الضربات استهدفت مولدا كبيرا للطاقة الكهربائية وموقعا للمسلحين.

