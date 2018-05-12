تخلصي من بقع العرق بـ8 حيل.. الأسبرين والبيكنج صودا مثاليان

البقع الصفراء التي تظهر عند منطقة الإبطين من المشكلات التي تحرج الكثير من الفتيات، خاصة إذا كانت الملابس فاتحة مثل الأبيض أو غامقة كالأسود، فهذه البقعة المائلة للاصفرار تكون بسبب تفاعل كيميائي ما بين تركيبة مضادات التعرّق التي تستخدمينها، فإذا كنتِ تعانين من هذه المشكلة المحرجة في ملابسك وملابس أسرتك، خاصة في الصيف، تخلصي منها ببعض الوصفات المنزلية البسيطة ومنها..

1- الخل والمياه من الأمور التي تساعدك في حل مشكلة البقع الصفراء على الملابس، حضري خليطا من المياه والخل وانقعي قطعة الملابس 30 دقيقة قبل غسلها، ثم استخدمي فرشاة أسنان قديمة وافركي البقعة، بعد ذلك يمكنك وضعها في الغسالة وغسلها بشكل طبيعي.

2- انقعي الملابس الخاصة بك أو بأفراد عائلتك، في ماء فاتر ثم اعصري الليمون عليها، فالليمون معروف بقدرته على إزالة البقع في وقت سريع، اتركي الملابس منقوعة ساعتين على الأقل، ثم اغسليها بالمسحوق الخاص بك، اعرفي من هنا إزاي تتخلصي من البقع على ملابسك بوصفات منزلية بسيطة.

3- البيكنج صودا معروفة بقدرتها على التخلص من البقع وتنظيف الملابس، استخدميها في التخلص من البقع على ملابسك، كل ما عليك هو عمل عجينة من الماء والبيكنج صودا ووضعها على البقعة لساعة على الأقل، ثم اغسليها بطريقتك المعتادة وستلاحظين اختفاء البقع، ويمكنك كذلك الحصول على جمال يومي في 7 خطوات، منها استخدام البيكنج صودا وزيت اللوز.

4- الأسبرين من الأدوية المسكنة للصداع والألم، ويمكن أن يساعدك في إزالة البقع من الملابس، اطحني 4 حبوب جيدًا، ثم ذوبيها في كوب من الماء الدافئ، وانقعي الملابس في الخليط، ستتفاجئين بالنتيجة.

5- قبل غسل الملابس بالمياه، احرصي على فركها للتخلص من البقع، أو استخدمي فوطة قماش نظيفة وجافة، وافركي البقع بها، ثم اغسليها بالماء والمسحوق الخاص بك.

6- بعض السيدات تستخدم الكلور في إزالة البقع، وهذه الطريقة سلمية خاصة إذا كانت الملابس بيضاء، فالكلور لديه القدرة على التخلص من البقع الصفراء في الملابس البيضاء، فكل ما عليك هو استخدام فرشاة أسنان نظيفة ووضع الكلور على الأماكن الصفراء فقط وفركها بفرشاة الأسنان، ثم اغسلي الملابس بشكل طبيعي.

7- عليك اتباع بعض النصائح قبل استخدام مزيل العرق الذي يسبب ظهور البقع الصفراء على ملابسك، فعليك استخدام كمية بسيطة منه على البشرة قبل ارتداء الملابس، وذلك لتجنب التصاق الملابس مع المزيل قبل أن يجف.

8- استخدمي بودرة الأطفال لمنع وصول العرق لملابسك، رشي القليل منها تحت إبط قطعة الملابس، ثم اكوي ملابسك، هذه الخطوة مهمة لأن البودرة ستكون حاجزا دون تسرب العرق إلى داخل خيوط قطع الملابس وظهور البقع، واعرفي كمان إزاي تستخدمي بودرة الأطفال في مكياجك هنا.

بهذه الخطوات تتخلصين من البقع الصفراء على ملابسك، واحرصي دائمًا على شراء مزيل للعرق لا يقوم بعمل بقع فى الملابس سواء البيضاء أو السوداء.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا