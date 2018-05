مقتل 3 عراقيين وسقوط جرحى فى انفجار قنبلة بمحافظة كركوك

المتوسط:

قالت مصادر أمنية عراقية إن ثلاثة رجال قتلوا عندما انفجرت قنبلة زرعت فى سيارتهم فى منطقة سنية جنوبى مدينة كركوك الغنية بالنفط. وأوضحت المصادر أن الهجوم له صلة بالانتخابات العراقية وأن اثنين من القتلى من الناخبين والثالث مراقب فى مركز اقتراع قرب بلدة الخان.

وأعلن تنظيم داعش فى وقت سابق مسؤوليته عن الهجوم، وكان التنظيم المتشدد هدد بشن هجمات قبل الانتخابات وهى الأولى التى تجرى منذ هزيمة التنظيم العام الماضى على يد قوات الأمن العراقية بدعم من تحالف بقيادة الولايات المتحدة.

