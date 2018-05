المتوسط:

قالت وسائل إعلام فرنسية، إن 4 أشخاص أصيبوا فى هجوم بسكين فى باريس.

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، شريط فيديو، للحظة هلع المواطنين بسبب عملية الطعن.

وتتعرض الأراضى الفرنسية، لعمليات إرهابية ينفذها عناصر تابعين لتنظيم داعش الإرهابى.

