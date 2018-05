أفادت فضائية “سكاى نيوز” عربية فى نبأ عاجل لها منذ قليل نقلاً عن مراسلها بإعلان حظر التجوال فى كركوك العراقية ومفوضية الانتخابات تحتجز جميع صناديق اقتراع كركوك.

وفى نبأ عاجل بثته قناة العربية منذ قليل، جاء فيه أن الحزب الديمقراطى الكردستانى يطالب بحصر الأصوات يدويا فى السليمانية.

