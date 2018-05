المتوسط:

استقبلت أسماء الأسد، زوجة الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم السبت 12 مايو والدة الشهداء وشقيقتهم من عائلة شيخ سعدية من محافظة حلب السورية، حسب الصفحة الرسمية للرئاسة السورية على موقع تويتر.

وقدمت الأسرة السورية 3 من أبنائها كشهداء، وقالت الرئاسة السورية: “استشهد في حمص عام 2012 وقاتل عبدالقادر حتى استشهد في ريف حلب الشرقي عام 2015 واستشهد زكريا عام 2016 بتفجير العامرية”.

The post أسماء الأسد تستقبل أم سورية أستشهد 3 من أبنائها appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية