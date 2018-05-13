اتحاد طنجة يتوج بالدوري المغربي للمرة الأولى في تاريخه

كتب: علي الزيني

توج الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد طنجة بالدوري المغربي، اليوم السبت، لأول مرة في تاريخه، بعد أن حقق الفوز على المغرب التطواني، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب طنجة، ضمن الجولة الأخيرة من البطولة.

تقدم المغرب التطواني بالهدف الأول عن طريق مرتضى فال في الدقيقة 28، وأدرك أحمد شنتوف سجل هدف التعادل، في الدقيقة 48، وأحرز هدف الفوز حمزة الموساوي، لاعب التطواني، بالخطأ في مرماه، بالدقيقة 60.

واستفاد فريق طنجة من تعثر الوداد البيضاوي الذي يدربه خوان كارلوس جاريدو في مباراته أمام أوليمبك آسفي التي انتهت بالتعادل، ليصل فارق النقاط إلى أربع نقاط بين الفريقان.

ورفع اتحاد طنجة بذلك رصيده للنقطة 52، متقدما بفارق 4 نقاط على أقرب ملاحقيه، الوداد وحسنية أكادير، الذي هزم الدفاع الجديدي (3-1)، اليوم السبت، وذلك قبل جولة واحدة من نهاية المسابقة.

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