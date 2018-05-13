شباب قسنطينة بطلا للدوري الجزائري

كتب: علي الزيني

توج الفريق الأول لكرة القدم بنادي شباب قسنطينة، بلقب الدوري الجزائري، للمرة الثانية في تاريخه، قبل جولة من نهاية المسابقة، بعد أن حقق الفوز على اتحاد البليدة بهدفين لهدف، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم السبت، على ملعب الإخوة براكني، ليستعيد اللقب الغائب منذ موسم 1996ـ1997.

تقدم البليدة عن طريق أمين عيسى الباي في الدقيقة 32، لكن شباب قسنطينة عادل النتيجة بواسطة سيد علي العمري في الدقيقة 56، وبعدها ضاعف الهادي بلعميري النتيجة بركلة جزاء في الدقيقة 91، بهذه النتيجة ارتفع رصيده قسنطينة إلى 56 نقطة، أما اتحاد البليدة فإنه يقبع في المركز الأخير برصيد 20 نقطة.

وفي الجولة نفسها، فاز شبيبة الساورة، صاحب المركز الثاني على مولودية وهران بنتيجة 1-0، بملعب 20 أغسطس ببشار، وسجل عبد الرحمن بورديم هدف اللقاء الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة 90، ليرفع رصيده إلى 51 نقطة في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد مولودية وهران عند النقطة 42 في المركز السادس.

وفي باقي المباريات التي أقيمت بالجولة نفسها، تعادل شباب بلوزداد ونصر حسين داي سلبيًا، وتغلب دفاع تاجنانت على وفاق سطيف بنتيجة 3-2، وسحق بارادو أولمبي المدية بخماسية نظيفة، وتعادل اتحاد سيدي بلعباس سلبيا أمام اتحاد بسكرة.

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