ريال مدريد يقسو على سيلتا فيجو بالدوري الإسباني

كتب: علي الزيني

اكتسح الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد نظيره سيلتا فيجو، بسداسية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن منافسات الجولة 37 من الدوري الإسباني.

افتتح جاريث بيل أهداف المباراة في الدقيقتين 13، وأضاف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 30، وعزز إيسكو تقدم أصحاب الأرض بهدف ثالث في الدقيقة 32، وأحرز أشرف حكيمي الهدف الرابع في الدقيقة 52، وسجل سيرجي جوميز الهدف الخامس بالخطأ في مرماه بالدقيقة 74، واختتم توني كروس سداسية ريال مدريد في الدقيقة 81، بهذا الفوز رفع ريال مدريد رصيده إلى 75 نقطة في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد سيلتا فيجو عند 46 نقطة في المركز الثالث عشر.

بدأ الفريق الملكي اللقاء بجدية كبيرة وسيطروا على الكرة أغلب الفترات، كما مارس لاعبيه الضغط على حامل الكرة باستمرار، دون النظر لمدى أهمية المباراة، وأتت المحاولة الأولى لريال مدريد عن طريق أشرف حكيمي، الذي أخترق الجبهة اليمنى، وسط غفلة من المدافعين، ليرسل عرضية لبنزيما داخل منطقة الستة أمتار، ولكنها افتقدت الدقة، وقبل نهاية الشوط الأول بخمس دقائق، أنقذ نافاس مرمى فريقه من هدف محقق، بعدما تصدى لكرة رأسية داخل منطقة الجزاء بكل براعة.

بدأ ريال مدريد الشوط الثاني هادئا بعض الشيء، إلى أن أرتفع مستواه بشكل تدريجي، عبر انطلاقات مارسيلو وأشرف حكيمي، ولم يتمكن الضيوف من اللعب بحرية في مناطق الميرنجي، الذي كان يضغط بشراسة أكثر من أي مباراة ماضية، وسيطر ريال مدريد على اللقاء سيطرة تامة.

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