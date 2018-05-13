الاتحاد يخطف لقب خادم الحرمين الشريفين من الفيصلي

توج نادي الاتحاد السعودي ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد تغلبه على نظيره الفيصلي السعودي، بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوك السبت، باستاد الجوهرة، في نهائي البطولة.

ونجح عبد الرحمين الغامدي في خطف هدف الفوز قبل نهاية الشوط الأول بلحظات، من ضربة رأسية متقنة سكنت شباك الفيصلي.

وتعرض اللاعب محمود عبد المنعم "كهربا" جناح نادي الاتحاد السعودي للإصابة خلال المباراة، بعد مرور 15 دقيقة من المباراة، قبل أن يعود إلى الملعب من جديد، وأصر على استكمال المواجهة من جديد.

وحاول اللاعب المصري استكمال المواجهة إلا أنه أمسك بالعضلة الخلفية مع حلول الدقيقة 22، ولكنه أصر على البقاء في الملعب ليهدر فرصة هدف محقق في الدقيقة 23 من الشوط الأول.

وتحامل كهربا على نفسه طيلة الشوط الأول في ظل ظهور تأثير الإصابة عليه، قبل أن يغادر الملعب في الدقيقة 66 من اللقاء ليدخل عبد العزيز العرياني بدلًا منه.

وشارك المصري صالح جمعة مع الفيصلي كبديل في الدقيقة 66، بينما لعب كهربا في المواجهة منذ بدايتها.

ونجح صالح جمعة في إعادة الأمل لفريقه، الفيصلي، خلال المباراة، حيث أرسل كرة عرضية في الدقيقة 92 ليسجلها سعيد الربيعي برأسه داخل شباك النمور، لتذهب المباراة للأشواط الإضافية.

ونجح ربيع سفياني لاعب اتحاد جدة في تسجيل الهدف الثاني لفريقه في شباك الفيصلي، في الدقيقة 101 من عمر اللقاء لتصبح النتيجة 2/1 لصالح الاتحاد.

ووسط محاولات وضغط كبير من أصدقاء صالح جمعة استغل الاتحاد هجمة مرتدة ليسجل الثالث في الدقيقة 117 من عمر المباراة ليقتل أمال الفيصلي في تعديل النتيجة.

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