السراج: نسعى لوقف الاقتتال في سبها والتصعيد يخدم الجماعات الإرهابية

أعرب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بليبيا فائز السراج عن قلقه للتصعيد العسكري في مدينة سبها، وطالب بالتهدئة والوقف الفوري لإطلاق النار ولكافة الأعمال العدائية.

ودعا السراج في بيان له اليوم، إلى الاحتكام لصوت العقل، وأن يعود النزاع إلى نهج الحوار والتفاهم، وناشد حكماء ومشايخ وأعيان الجنوب الليبي التدخل العاجل لإطفاء ما وصفه بنيران الفتنة. داعيًا إلى الالتزام بمقررات اللجنة التي شكلها المجلس الرئاسي لمتابعة أوضاع الجنوب، والتي قال إنها "تضم كل الأطياف، ووضعت إثر زيارتها الميدانية للمدينة معالجات للأزمة تضمن التهدئة وتوفير الخدمات".

وأكد السراج ضمن بيانه أن "لا حل عسكريًا لهذا النزاع أو غيره، وأنه يقف على مسافة واحدة من الجميع"، وقال: "نحن نعمل على اتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان تحقيق وقف إطلاق النار، وسنلتقي ممثلين عن الأطراف الفاعلة في الجنوب وسنتحرك بشكل عاجل نحو التسوية والمصالحة، محذرًا من أن التصعيد في الجنوب يصب لصالح الجماعات الإرهابية وكل المتربصين بليبيا.

وتُعاني كبرى مدن الجنوب الليبي من اشتباكات متقطّعة بين مسلحين من قبيلة التّبُو، وأفراد من اللواء السادس مشاة التابع للقيادة العادة للجيش، وأدت لسقوط قتلى وجرحى وإحداث خسائر مادية في أصول ومؤسسات عامة وخاصة بالمدينة.

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