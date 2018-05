الشرطة الفرنسية تطلق النار على مهاجم طعن مارة بسكين

المتوسط:

قتل شخص وأصيب 8 في حادث طعن بالعاصمة الفرنسية باريس مساء اليوم السبت 12 مايو/ أيار.

وأطلقت الشرطة الفرنسية النيران على شخص هاجم عددا من المارة بسكين، وقتل المهاجم جراء إطلاق النيران عليه من قبل الشرطة.

وقالت شرطة باريس إن رجال الأمن سيطروا على الشخص الذي نفذ الهجوم في قلب العاصمة الفرنسية.

وكتب وزير الداخلية الفرنسي جيرار كولومب على حسابه بموقع تويتر “أحيي شجاعة وسرعة ومهنية الشرطة التي استطاعت القضاء على المعتدى”.

