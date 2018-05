بومبيو يهنئ العراقيين على أول انتخابات بعد دحر “داعش”

المتوسط:

هنأ وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، العراق على إجراء أول انتخابات برلمانية، منذ إعلان النصر على تنظيم “داعش” العام الماضي.

ووفقا لوكالة “رويترز”، فقد أكد بومبيو مجددا في بيان، التزام واشنطن باتفاقية الإطار الاستراتيجي التي تعزز العلاقات بين الولايات المتحدة والعراق.

ودعا بومبيو البرلمان العراقي الجديد إلى تشكيل حكومة شاملة للعمل من أجل جميع العراقيين، وفي أسرع وقت ممكن ووفقا للزمن المنصوص عليه دستوريا.

وقد اتسمت الانتخابات البرلمانية اليوم السبت في العراق، بانخفاض نسبة المشاركة. ومن المتوقع صدور النتائج خلال الساعات الثماني والأربعين القادمة، وفقا للهيئة المستقلة التي تشرف على الانتخابات العراقية.

لكن اختيار رئيس وزراء يكلف بتشكيل الحكومة سيستغرق شهورا.

