اشتباكات بين أحزاب كردية شمال العراق وسط اتهامات بالتلاعب في الانتخابات

قال سكان ومسئولون، إن اشتباكات وقعت بين حزبين سياسيين كرديين في مدينة السليمانية الواقعة بشمال العراق، وسط اتهامات بتزوير الأصوات في الانتخابات التي جرت أمس السبت.

وأضافوا، إن إطلاق نار وقع بين الاتحاد الوطني الكردستاني، الذي يسيطر تاريخيا على المدينة، وحركة التغيير الكردية المعروفة باسم كوران، ولم يشر السكان والمسئولون إلى وقوع ضحايا.

وكانت حركة كوران، وثلاثة أحزاب كردية أخرى، قد اتهمت الاتحاد الوطني الكردستاني في وقت سابق أمس، السبت، بالتلاعب في الانتخابات.

وكان مسئولون بالاتحاد الوطني الكردستاني، قد قالوا، إن حزبهم فاز بمعظم مقاعد الإقليم في الانتخابات البرلمانية العراقية، حتى على الرغم من عدم إعلان النتائج رسميا.

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