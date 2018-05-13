العراق يعلن حظر التجول وإعادة فرز الأصوات في كركوك

أعلن محافظ كركوك العراقية، حظر التجول، أمس السبت، وأمر بإعادة فرز الأصوات يدويا هناك في الانتخابات العامة، قائلا، إن النظام الإلكتروني لفرز الأصوات أصدر نتائج "غير منطقية".

وأعلن راكان الجبوري، محافظ تلك المنطقة الشمالية الغنية بالنفط، حظر التجول، اعتبارا من منتصف الليل، وحتى السادسة صباحا، لمنع أي توترات عرقية، أو طائفية، بين الأكراد والعرب والتركمان.

ولم يدل الجبوري في بيانه بتفاصيل المشكلة المتعلقة بنظام فرز الأصوات.

وفي أكتوبر، طردت قوات عراقية تدعمها فصائل شيعية مقاتلي البشمركة الكردية، الذين سيطروا على مدينة كركوك في 2014، للحيلولة دون سقوطها في يد تنظيم داعش، الذي اجتاح مواقع للجيش العراقي في شمال وغرب البلاد.

واستقبل العرب والتركمان هناك عودة الجيش العراقي إلى كركوك بارتياح كبير.

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