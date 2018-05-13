كوريا الشمالية تعلن إغلاق موقع تجاربها النووية قبيل قمة ترامب – كيم

أعلنت كوريا الشمالية، أنها ستقوم بتفكيك موقع تجاربها النووية في مراسم احتفالية تقام في الفترة بين 23 و25 مايو الجاري، وتحضرها وسائل الإعلام الدولية، حسبما قالت وكالة الأنباء المركزية الرسمية الكورية الشمالية، أمس السبت.

وقالت وزارة الشئون الخارجية الكورية الشمالية، إن الإجراء "يهدف إلى ضمان الشفافية"، وسيتم السماح للصحفيين الدوليين بحضور الحدث.

ويأتي الإعلان قبل قمة، من المقرر أن تعقد بين الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وزعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون، في 12 يونيو المقبل.

وشكر ترامب كوريا الشمالية في تغريدة على صفحته على موقع "تويتر"، للتواصل الاجتماعي، واصفا خطوة تفكيك موقع بنجي-ري للتجارب النووية في شمال البلاد، بأنه " لفتة ذكية وكريمة جدا".

ويقول مسئولون، إن تفكيك الموقع، الذي يقع في منطقة جبلية نائية بكوريا الشمالية، سيشمل هدم أنفاقه من خلال عمليات تفجير ومنع الوصول إليه.

وأضافت وزارة الشئون الخارجية الكورية الشمالية، بحسب تقرير الوكالة، أنها ستنظم أيضا رحلة بقطار خاص مستأجر للصحفيين لدخول المنطقة الجبلية النائية، حيث يوجد موقع التجارب النووية.

يأتي الإعلان، بعد ساعات من تصريح وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إن الولايات المتحدة تأمل في أن تصبح كوريا الشمالية "شريكا مقربا"، وذلك بعد أيام من زيارته لبيونج يانج، لوضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل قمة ترامب وكيم في سنغافورة.

وستكون هذه أول مرة يجري فيها رئيس أمريكي حالي محادثات مع زعيم كوري شمالي.

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