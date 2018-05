المتوسط:

عيّن رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري مديرا جديدا لمكتبه بعد أن خسر تيار المستقبل بزعامته أكثر من ثلث مقاعده في الانتخابات البرلمانية التي جرت الأسبوع الماضي.

وقال الحريري في كلمة الأسبوع الماضي بعد الانتخابات إن تيار المستقبل كان يتوقع نتيجة أفضل مضيفا ”هناك ثغرات كانت في تيار المستقبل وكل واحد مسؤول عنها ستتم محاسبته“.

وأعلن مكتب الحريري أن نادر الحريري، ابن عم رئيس الوزراء، استقال في ساعة متأخرة ليل السبت. وأضاف أن الحريري كلف محمد منيمنة بتولي مهام مدير مكتب رئيس الوزراء بالوكالة.

ورغم خسائر تيار المستقبل فإن الحريري مازال الأوفر حظا لتشكيل الحكومة المقبلة بوصفه زعيم أكبر كتلة سنية في البرلمان. ويجب أن يكون رئيس الوزراء اللبناني سنيا بموجب نظام طائفي لتقسيم السلطة.

وحققت جماعة حزب الله المدعومة من إيران وأفراد وفصائل تؤيد امتلاكها للسلاح مكاسب كبيرة في الانتخابات التي جرت الأحد الماضي وحصدوا ما يربو على نصف مقاعد البرلمان.

وفاز تيار المستقبل بعشرين مقعدا بعدما حصد 33 مقعدا في الانتخابات السابقة التي جرت في 2009.

The post تنحّي مدير مكتب الحريري عن منصبه بعد خسائر «المستقبل» appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية