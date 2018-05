العبادي يطالب مفوضية الانتخابات بالإسراع في إعلان النتائج

المتوسط:

دعا رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، القوات الأمنية في إقليم كردستان وكركوك بضبط الأمن والتزام الحياد في ملف الانتخابات، داعيا مفوضية الانتخابات للإسراع في إعلان نتائج التصويت.

وأكد المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان له اليوم الأحد، أن العبادي “وجه أوامره إلى القوات الأمنية في كركوك ومحافظات الإقليم بضبط الأمن والتزام الحياد في تعاملها مع ملف الانتخابات”.

كما طالب العبادي، المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إلى “اتخاذ الإجراءات السريعة لفحص الصناديق والأجهزة المطعون بها وإعلان النتائج على الرأي العام من أجل ضمان سلامة الانتخابات”.

من جهتها، أمهلت الأحزاب والكتل السياسية في محافظة كركوك المفوضية العليا للانتخابات 24 ساعة لإصدار قرار بدء الفرز اليدوي للأصوات.

ودعا رئيس حكومة إقليم كردستان نيجرفان البارزاني أمس السبت القوات الأمنية إلى تحمل مسؤولياتها وحماية جميع المقرات الحزبية في السليمانية، مناشدا جميع الأطراف بضبط النفس والوقف الفوري لإطلاق النار على مقرات الأحزاب هناك، ومراعاة أمن واستقرار أهالي المدينة، على خلفية اشتباكات اندلعت قرب مقر حركة التغيير في السليمانية.

كما أعلن محافظ كركوك أمس السبت، حظرا التجوّل في عموم المدينة على خلفية اتهامات بتزوير الانتخابات في المحافظة، خلصت إلى تظاهرات طالبت بنقل نتائج الاقتراع إلى بغداد ومحاصرة مركز المفوضية.

وشهد العراق أمس انتخابات نيابية هي الأولى بعد هزيمة داعش العام الماضي، شابتها مظاهر عنف في عدد من المدن والمحافظات، وسط مزاعم بعض الأطراف السياسية حول وقوع محاولات لتخويف الناخبين وتزوير نتائج التصويت.

