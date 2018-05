نتائج الانتخابات العراقية الأولية تشير إلى تقدم قائمة العبادي

المتوسط:

صرح مصدر في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ومسؤول أمني لرويترز، بأن قائمة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي متقدمة فيما يبدو في الانتخابات البرلمانية تليها قائمة رجل الدين الشيعي البارز مقتدى الصدر.

واستند المصدران إلى نتائج أولية غير رسمية، بعدما صوت العراقيون السبت في أول انتخابات في البلاد منذ هزيمة تنظيم «داعش»، ومن المتوقع إعلان النتائج النهائية الاثنين.

وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، قد دعا القوات الأمنية في إقليم كردستان وكركوك بضبط الأمن والتزام الحياد في ملف الانتخابات، داعيا مفوضية الانتخابات للإسراع في إعلان نتائج التصويت.

