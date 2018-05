«طالبان» تحتل قرية كاري شيخي شمالي أفغانستان

المتوسط:

قام مسلحون من حركة “طالبان” باحتلال قرية كاري شيخي في ولاية فارياب شمال غربي أفغانستان، وقتلوا ستة عسكريين وأسروا أربعة.

وأضافت “روسيا اليوم”، أن المسلحين اغتنموا أربع دبابات، بينما لم تصدر عن السلطات الأفغانية بعد أي تصريحات رسمية تؤكد أو تنفي صحة هذه الأنباء.

وفي الآونة الأخيرة ازدادت وتيرة العنف في أفغانستان وكثفت الجماعات الإرهابية هجماتها على نقاط التفتيش ودوريات الجيش والشرطة الأفغانية في مختلف أرجاء البلاد.

