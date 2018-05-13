تجربة أول حاملة طائرات صينية مصنعة محليا

العنوان-بكين

أعلنت وسائل الإعلام الرسمية الصينية أن أول حاملة طائرات صينية مصنعة محليا غادرت ميناء داليان بشمال شرق البلاد لبدء رحلاتها التجريبية يوم الأحد في أحدث إنجاز ضمن سلسلة جهود بكين لتحديث قواتها المسلحة.

وتم تدشين حاملة الطائرات التي لم يًطلق عليها اسم بعد العام الماضي ولكن منذ ذلك الوقت كان يجري تزويدها بالأسلحة والأنظمة الأخرى ولم تكن قد دخلت الخدمة بعد.

وأكدت وكالة أنباء الصين الجديدة‭ ‬(شينخوا) في بيان مقتضب مغادرة السفينة في رحلات تجريبية. وأظهرت وسائل الإعلام الرسمية الأخرى صورا بلا تاريخ لحاملة طائرات يحفها الضباب خارج مرساها مباشرة.

وقالت شينخوا إن‭ ‬“ثاني حاملة طائرات لبلادنا أبحرت من مرساها في حوض داليان للسفن للمياه المقابلة للقيام بمهمة بحرية تجريبية وذلك بشكل أساسي لتفقد والتحقق من استقرار وإمكانية الاعتماد على الأنظمة الميكانيكية والمعدات الأخرى“.

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