روحاني: طهران ستظل ملتزمة بالاتفاق النووي

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الأحد، إن طهران ستظل ملتزمة بالاتفاق النووي المبرم عام 2015، إذا ضمنت حماية مصالحها، مضيفا أن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق "ضرب لجميع المعايير الأخلاقية".

وأضاف "روحاني"، خلال اجتماع مع رئيس سريلانكا مايثريبالا سيريسينا الذي يزور طهران "الانسحاب الأمريكي، ضرب لجميع المعايير الأخلاقية والسياسية والسبل الدبلوماسية السلمية والمقررات العالمية".

وتابع في تصريحات بثها التليفزيون الإيراني "إذا التزمت الدول الخمس المتبقية بالاتفاق فإن إيران ستبقى فيه رغم أنف أمريكا".

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