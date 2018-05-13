تدمير مروحية بعد هبوط اضطراري جنوب أفغانستان

دمرت قوات الدفاع والأمن الوطني الأفغانية مروحية، بعد أن هبطت اضطراريا، خلال عملية بإقليم هلمند جنوب أفغانستان، طبقا لما ذكرته وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم.

وقالت وزارة الدفاع، إن المروحية هبطت اضطراريا، بمنطقة "نهر ساراج"، بينما كانت تقدم دعما جويا قريبا لقوات الأمن.

وأضاف المصدر، أنه تم إجلاء جميع أفراد طاقم المروحية، بأمان وتم تدمير المروحية في غارات جوية.

وطبقا لوزارة الدفاع، هبطت المروحية اضطراريا بمنطقة "يخجال" وتم إجلاء الطاقم إلى قاعدة "شوراباك" الجوية.

غير أن حركة "طالبان"، تزعم أنه تم إسقاط المروحية، من خلال طائرة مقاتلة تابعة للحركة.

وإقليم هلمند من بين أكثر الإقاليم المضطربة نسبيا، في جنوب أفغانستان، حيث يعمل مسلحو طالبان بشكل نشط، في عدد من مناطقه وغالبا ما ينفذون أنشطة تمرد.

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