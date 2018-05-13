تصريح للمسماري حول معارك سبها و وضع قوات الجيش الليبى بالمنطقة الجنوبية

ايوان ليبيا – وكالات :

قال المتحدث العسكري بإسم القيادة الجيش الوطني العميد أحمد المسماري فى تصريح صحفي أطلعت علهي المتوسط، أنه حقننا للدماء قرر آمر منطقة سبها العسكرية اللواء المبروك الغزوي اعادة تمركز اللواء السادس في معسكر كتيبة فارس سابقا، و تكليف أحد الوحدات التابعة لمنطقة سبها العسكرية للتمركز بالقلعة.

وكان رئيس ديوان وزارة الداخلية بالمنطقة الجنوبية بالحكومة المؤقتة العميد أحمد بركة قد صرح قائلا ” أن مدينة سبها تشهد حالة من الهدوء الحذر بعد انسحاب اللواء السادس بقوة السلاح إلى الحي 85 بالمنشية في سبها، وأصبحت تحت سيطرة قبائل التبو الذين خاطبوا مصلحة الآثار لاستلامها وكذلك مطار سبها وجرى مخاطبة مديرية امن المدينة لترسل عناصر من الشرطة لتتسلمه مضيفا أن كتيبة فارس (مقر اللواء السادس) أيضا أصبح تحت سيطرة التبو الذين طالبوا بإخلائه من التمركزات العسكرية لأنه يقع في منطقة سكنية التبو طالبوا باجتماع مع قبائل الجنوب لتقرير مصير سبها بعد السيطرة على مقر اللواء السادس.

لافتا إلى انه قد تم فتح الطرق الرئيسية وبدأت الحياة تعود لطبيعتها كما قام التبو بدعوة الهلال الأحمر ومؤسسات المجتمع المدني لإسعاف الجرحى ونقل الجثث.

أن هناك أربعة مناطق تابعة للقيادة العامة للجيش وهي براك الشاطئ بإمرة محمد بن نايل ومنطقة اوباري غات بإمرة اللواء توفيق الشريف ومنطقة مرزق العسكرية بإمرة العميد ابو بكر درمون بالإضافة إلى منطقة سبها العسكرية بإمرة اللواء مبروك الغزوي.

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