إيفانكا ترامب: فخورة بانضمامي لوفد افتتاح السفارة الأمريكية بالقدس

أعلنت إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن شعورها بالفخر حيال انضمامها إلى الوفد الذي سيفتتح السفارة الأمريكية في القدس المحتلة.

وقالت، عبر حسابها على موقع «تويتر»، فجر اليوم الأحد، إنها «تشعر بالفخر لانضمامها إلى الوفد الذي يمثل إدارة أبيها والشعب الأمريكي في حفل نقل السفارة».

وأضافت: «نصلي من أجل العلاقات المتينة بين الولايات المتحدة وإسرائيل، نصلي من أجل السلام»، حيث حددت وزارة الخارجية الأمريكية يوم 14 مايو الجاري موعدًا لنقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس المحتلة.

وتضم قائمة الحاضرين إلى حفل افتتاح السفارة، سفير الأمريكي في إسرائيل، ديفيد فريدمان، بالإضافة إلى وفد من واشنطن يترأسه جاريد كوشنر، مستشار الرئيس الأمريكي.

وتأتي ميلانيا ترامب، زوجة الرئيس الأمريكي، وابنته إيفانكا ترامب، ضمن قائمة الحاضرين، بالإضافة إلة نائب وزير الخارجية، جون سوليفان، ووزير الخزانة، ستيفن منوشين.

