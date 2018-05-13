9 قتلى و 40 جريحا في اعتداءات استهدفت كنائس في أندونيسيا

سورابايا-العنوان

قتل 9 أشخاص على الأقل وجرح 40 آخرين اليوم الأحد في اعتداءات بالقنبلة، أحدها تفجير انتحاري، استهدفت كنائس في سورابايا (شرق جزيرة جاوا،)، بحسب ما أعلنت الشرطة.

وأوضحت شرطة سورابايا أنّ الاعتداءات نفذت في ثلاثة مواقع مختلفة وبفارق عشر دقائق بين الاعتداء والآخر، مشيرة إلى أن الاعتداء الأول وقع في ثاني أكبر مدن اندونيسيا.

وقال فرنس بارونغ مانغيرا المتحدث باسم الشرطة “قضى تسعة أشخاص وجرح 40″، مشيرا إلى إصابة شرطيين اثنين بجروح.

وتأتي الاعتداءات التي لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنها قبل أيام من بدء شهر رمضان في هذا البلد الواقع في جنوب شرق آسيا والذي يشهد حالة تأهب بعد وقوع اعتداءات في السنوات الأخيرة، بعضها من تنفيذ تنظيم الدولة الإسلامية.

وأظهرت مشاهد بثتها شبكات التلفزة ما يبدو أنه رجل على متن دراجة يدخل كنيسة قبيل تفجير، كما أظهرت مشاهد أخرى سيارة تحترق.

وتم استدعاء خبراء الشرطة لتفكيك متفجرات في كنيسة “العنصرة” في وسط سورابايا حيث سمع دوي انفجارين كبيرين.

وتأتي الاعتداءات بعد أيام على مقتل شرطي وأحد السجناء في مواجهات داخل سجن شديدة الحراسة في ضاحية العاصمة جاكرتا.

وكان تنظيم الدولة الإسلامية أعلن مسؤوليته عن تلك المواجهات ما استبعدته الشرطة الأندونيسية.

وتشهد إندونيسيا مؤخرا، أكبر بلد مسلم من حيث عدد السكان، تعصبا دينيا متزايدا في البلاد التي يبلغ عدد سكانها 260 مليون نسمة حوالى 90% منهم مسلمون، وتضم كذلك أقليات مسيحية وهندوسية وبوذية.

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