المتوسط:

قضت محكمة إيرانية بإعدام 8 من عناصر تنظيم “داعش” الإرهابي، بعد إدانتهم بالتورط في اعتداء استهدف مجلس الشورى الإسلامي في طهران منتصف العام الماضي.

وأكدت وكالة “إرنا” الإيرانية أن رئيس محكمة الثورة في طهران موسى غضنفر آبادي، أدان المتهمين الـ8 بتهمة “المساعدة على الفساد في الأرض” وأصدر بحقهم حكم الإعدام، ومنح محامي المدانين 20 يوما للترافع والطعن في الحكم.

وقال آبادي لوكالة “فارس” إن ملفات نحو 70 شخصا من “الدراويش”، قد وصلت إلى محكمة الثورة وتم تحديد الغرف التي سيتم البت فيها بتهمهم، ولفت آبادي إلى أن مجمل القضايا التي رفعت من النيابة العامة ضدهم تتعلق بقضايا أمنية.

وفي سياق متصل، بدأت في المحكمة ذاتها صباح اليوم محاكمة أعضاء من فرقة دراويش كناباد الصوفية في إيران.

The post حكم إيراني بإعدام 8 «دواعش» بتهمة إفساد الأرض appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية