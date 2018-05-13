تفاصيل جديدة و مختلفة بشأن تطورات الأوضاع في سبها

ايوان ليبيا – وكالات :

نفى عضو مجلس النواب عن منطقة الشاطئ علي السعيدي ما تردد من أنباء بشأن سيطرة عناصر التبو على قلعة المدينة ومقر اللواء السادس.

وقال السعيدي في تصريحات صحفية إن عناصر من التبو شنوا صباح أمس السبت هجوما على قلعة سبها ومقر اللواء السادس وتمكنوا من السيطرة عليهما إلا أن قوات الجيش نجحت بعد ذلك في استعادتهما بعد قيام سلاح الجو بطلعات استطلاعية ارهبت عناصر التبو مشيرا إلى أن الجيش أعطى أوامر بإخلاء جميع المعسكرات الواقعة في محيط منطقة القلعة وما بعدها الأمر الذي جعل المنطقة خالية تماما من أي قوات.

وبين السعيدي أن الاشتباكات التي شهدتها سبها أدت إلى وقوع 8 قتلى و 27 جريح اغلبهم من قوات الجيش.

وأوضح السعيدي أن قوات التبو التي شنت هجوما على اللواء السادس كانت مدعومة بعناصر من الجماعة المقاتلة وسرايا بنغازي ومجموعات من المعارضة التشادية.

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