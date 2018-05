الجيش اليمني يواصل تقدمه غربي محافظة تغز

المتوسط:

واصلت قوات الجيش الوطني اليمني تقدمها، صباح اليوم الأحد، جنوبا في منطقة البرح شمال غرب محافظة تعز، حيث تدور معارك عنيفة في محيط المدينة بين قوات من ألوية العمالقة بمشاركة مروحيات الأباتشي ومقاتلات تحالف دعم الشرعية والميليشيات الانقلابية وسط انهيارات متلاحقة وفرار مقاتلي الميليشيات من المرتفعات المحيطة بمدينة البرح.

وأكدت مصادر ميدانية أن قوات الشرعية تحاصر مدينة البرح من ثلاثة اتجاهات منذ ساعات الفجر، في حين تشن طائرات التحالف غارات مكثفة على ما تبقى من مواقع وجيوب للميليشيات في البلدة.

وتوقع عسكريون ميدانيون استعادة قوات الشرعية السيطرة على المدينة خلال الساعات القادمة، حيث أنه بسيطرة الشرعية اليمنية على البرح تكون بذلك قد سقطت آخر قلاع الميليشيات في الساحل الغربي من جهة تعز، والتي ظلت تحت قبضة الميليشيات لثلاثة أعوام، ما يفتح الطريق أمام الجيش الوطني بإسناد من التحالف، للتوغل لمواصلة ملاحقة وطرد الحوثيين وصولاً إلى الحديدة ومينائها الاستراتيجي.

وتتبع البرح مديرية مقبنة، وهي أكبر مديريات محافظة تعز مساحةً، وتطهيرها يلف حبل المشنقة حول رقبة الميليشيات، بحسب مصادر ميدانية، وذلك بخسارتها أكبر قدر ممكن من الجغرافيا الواقعة غرب تعز.

