السلطات السعودية تطالب بتحري هلال رمضان

دعت السلطات السعودية اليوم الأحد إلى تحري رؤية هلال شهر رمضان مساء الثلاثاء القادم.

وجاء في دعوة المحكمة العليا السعودية: “ترغب المحكمة العليا في المملكة من عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة تحري رؤية هلال شهر رمضان المبارك مساء يوم الثلاثاء التاسع والعشرين من شهر شعبان لهذا العام 1439”.

وتابعت “ترجو المحكمة ممن يرى الهلال بالعين المجردة أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته لديها أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة”.

وطالبت المحكمة كل من لديه القدرة على الترائي الاهتمام بالأمر، والانضمام إلى اللجان المشكلة في المناطق لهذا الغرض.

