ميركل: انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي مع إيران سيزيد الوضع الإقليمي توتراً

أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أمس السبت أن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران جعل الأوضاع الإقليمية «أكثر توتراً»، معتبرة أن أمن إسرائيل جزء من أمن بلادها.

حيث جاء ذلك في كلمة لميركل خلال احتفال أُقيم بمناسبة تلقيها جائزة «مصباح السلام» التي تمنحها الكنيسة الكاثوليكية في مدينة أسيسي الإيطالية سنوياً.

وذكرت ميركل في كلمتها إنه «مع خروج ترامب من الاتفاق النووي مع إيران، أصبح الوضع الإقليمي أكثر توتراً».

هذا وأعلن ترامب الثلاثاء الماضي الانسحاب من الاتفاق النووي، وإعادة العمل بالعقوبات الاقتصادية على إيران، فيما قالت طهران إنها ستواصل المفاوضات مع الدول الخمس الأخرى الأطراف في الاتفاق، ملوحة ببدء تخصيب اليورانيوم من جديد.

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