الرئيس الشيشاني يحمل فرنسا المسئولية الكاملة عن هجوم باريس

اعتبر الرئيس الشيشاني رمضان قديروف الأحد، أن فرنسا تتحمل "المسئولية الكاملة" عن هجوم بسكين استهدف مارة مساء السبت في باريس ويتحدر منفذه من الجمهورية الروسية في القوقاز.

وأوضح قديروف أن مرتكب الهجوم الذي تبناه تنظيم داعش يدعى حسن عظيموف، وهو شاب يتحدر من الشيشان يحمل جواز سفر روسيا منذ كان في الرابعة عشرة قبل أن يحصل على الجنسية الفرنسية في عامه العشرين.

وقال عبر تطبيق تلجرام للرسائل النصية "بناء عليه، أعتبر من المهم القول إن السلطات الفرنسية تتحمل المسئولية الكاملة عن سلوك حسن عظيموف طريق الجريمة".

وأضاف "لقد ولد فقط في الشيشان لكنه نشأ وبنى شخصيته وآراءه واقتناعاته داخل المجتمع الفرنسي".

وتابع قديروف "أنا واثق بأنه لو أمضى طفولته ومراهقته في الشيشان لكان مصير حسن مختلفا".

ونفذ فرنسي من مواليد الشيشان ومعروف لدى أجهزة الاستخبارات هجوما بسكين في باريس أسفر مساء السبت عن مقتل شخص واصابة أربعة بجروح بينما وضع والداه في الحبس على ذمة التحقيق الأحد.

ولم يكن لمنفذ الهجوم أي سوابق قضائية لكنه كان مدرجا على سجل أجهزة الاستخبارات. ويضم هذا السجل أسماء أكثر من 10 آلاف شخص بينهم إسلاميون متطرفون أو افراد قد تكون لهم صلة بالتنظيم الإرهابي وكذلك مشاغبون وأفراد من اليسار المتشدد أو اليمين المتطرف.

ويحكم قديروف الشيشان بقبضة حديد منذ 2007 وهو داعم بارز للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

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