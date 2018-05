مصادر قضائية: منفذ اعتداء باريس فرنسي مولود بالشيشان

المتوسط:

أكدت مصادر قضائية اليوم الأحد، أن منفذ الاعتداء الذي وقع مساء السبت وسط العاصمة الفرنسية باريس بواسطة سكين وأسفر عن مقتل شخص وإصابة أربعة آخرين، هو شاب فرنسي من مواليد الشيشان عام 1997، وأفادت مصادر قريبة من التحقيق أنه كان معروفا من أجهزة الاستخبارات.

وكشفت المصادر القضائية فرنسية عن هوية منفذ الاعتداء الذي وقع مساء السبت في شارع مونسيني، في الدائرة الثانية قرب دار الأوبرا وسط العاصمة الفرنسية باريس، وأكدت المصادر أن منفذ الاعتداء مواطن فرنسي من مواليد الشيشان عام 1997.

الشاب الذي لم يتجاوز من العمر 21 عاما هاجم مارة بسكين وسط باريس، فقتل رجلا وأصاب أربعة آخرين قبيل أن تقتله الشرطة بالرصاص.

وأفادت مصادر قريبة من التحقيق أن منفذ الهجوم كان معروفا من أجهزة الاستخبارات، ولم يكن له أي سوابق قضائية لكنه كان مدرجا على سجل أجهزة الاستخبارات، ويضم هذا السجل أسماء أكثر من 10 آلاف شخص بينهم إسلاميون متطرفون أو أفراد قد تكون لهم صلة بالتنظيم الإرهابي وكذلك مشاغبون وأفراد في جماعات من اليسار المتشدد أو اليمين المتطرف.

