اقتحامات بالجملة لباحات المسجد الأقصى من قبل مستوطنين وبحماية من شرطة الاحتلال

قام مئات المستوطنين اليهود اليوم الأحد باقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك.

حيث قامت قوات كبيرة من الشرطة الإسرائيلية بتأمين الحراسة لمئات المستوطنين الذي اقتحموا باحات المسجد الأقصى.

كما تأتي الاقتحامات بعدما دعت منظمات الهيكل اليهودية الثلاثاء الماضي، إلى تكثيف الاقتحامات للمسجد الأقصى، وأطلقت هذه المنظمات هاشتاغ تحت مسمى «ألفان(مقتحم) في يوم القدس».

هذا وأُطلق الهاشتاق خصيصاً وتزامناً مع ما يسمى “ذكرى توحيد القدس”، حيث تحتفل إسرائيل بما تسمى الذكرى الـ 51 لاحتلال ما تبقى من مدينة القدس المحتلة وضمه للقسم الغربي من المدينة، ويوافق هذا اليوم ذكرى النكبة الفليسطينية.

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