محكمة تابعة لجماعة «أنصار الله» الحوثية في اليمن تقضي بإعدام ثلاثة يمنيين بعد إدانتهم بالتخابر مع السعودية والانضمام لتنظيم القاعدة حسب وكالة أنباء «سبأ» اليمنية.

عن مصدر الخبر
عين ليبيا
قد يعجبــــك أيضـــاً
وزير الداخلية الفرنسي يجتمع بوحدات مكافحة الإرهاب بعد هجوم باريس
تم النشر منذُ 15 دقيقة
مصدر الخبر / عين ليبيا
اقتحامات بالجملة لباحات المسجد الأقصى من قبل مستوطنين وبحماية من شرطة الاحتلال
تم النشر منذُ 18 دقيقة
مصدر الخبر / عين ليبيا
مصادر قضائية: منفذ اعتداء باريس فرنسي مولود بالشيشان
تم النشر منذُ 40 دقيقة
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
الرئيس الشيشاني يحمل فرنسا المسئولية الكاملة عن هجوم باريس
تم النشر منذُ 47 دقيقة
مصدر الخبر / ايوان ليبيا
أضف تعليقـك