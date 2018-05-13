بينيتيز يكشف سر صعوبة صلاح أمام رونالدو في نهائي الأبطال (حوار)

أجرت صحيفة "ماركا" الإسبانية حوارًا مطولًا مع المدرب الإسباني السابق لكل من ليفربول وريال مدريد رافا بينتيز، وتطرقت الصحيفة في الحوار إلى رؤيته لنهائي دوري الأبطال بين الريال والليفر وكيفية إيقاف نجم المنتخب الوطني محمد صلاح، وذكرياته مع كلا الفريقين والتي نستعرضها في السطور التالية كالآتي:

– اكمل الجملة التالية.. ليفربول بالنسبة لرافا بينيتز

"كانت مرحلة مُرضية للغاية بالنسبة لي، كان ليفربول البوابة نحو أعلى مستويات كرة القدم، ليفربول هو منزلي وأتمتع بعلاقة رائعة مع المدينة والجماهير، وسأظل شاكرًا لليفربول إلى الأبد".

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– وماذا عن ريال مدريد؟

"منذ أن كنت صغيرًا وتحديدًا عندما كنت أبلغ من العمر 13 عامًا، كنت أتواجد بالفعل في مدريد، وأعلم النادي جيدًا وتابعت كيفية تطوره، أما عن مرحلتي الأخيرة في مدريد، فكل من يفهم سيدرك السبب وراء ما حدث، ولكن لم تكن المرحلة سيئة كما صورها البعض خاصة أننا مارسنا الأمور باحترافية وبجدية شديدة، وعلى أي حال أملك ذكريات جيدة مع الريال".

– من ستشجع في نهائي دوري الأبطال؟

"أكن كل الاحترام لريال مدريد وليفربول، وكل ما يمكنني فعله هو الانتظار وترك الفريق الأفضل يحقق اللقب".

– كيف ترى المباراة النهائية؟

"ستكون مثيرة للغاية، فبعد مشاهدة ريال مدريد أمام يوفنتوس وبايرن ميونيخ، تدرك جيدًا أن الريال يمتلك الخبرة والجودة في كيفية التعامل مع أصعب الظروف، وعلى الجانب الآخر يتمتع ليفربول بالقوة والسرعة، والسرعة المتواجدة في الدوري الإنجليزي تفوق باقي المسابقات الأخرى وهو ما ظهر في مباراة روما في نصف النهائي".

– ألا ترى فريقًا مرشحًا على الآخر في النهائي؟

"لا، النتيجة مفتوحة، كلا الفريقين يملك خيارات الفوز، وهدف واحد سيغير مجريات المباراة وكل شيء من الوارد حدوثه".

– في نهائي إسطنبول تأخرت بثلاثية نظيفة قبل أن تدرك واحدة من أفضل العودات في تاريخ دوري الأبطال، ما السر في ذلك؟

"تأخرنا بثلاثية في الشوط الأول، وفي تلك اللحظة حاولت تحفيز اللاعبين، وكان الأمر صعبا علي للغاية باللغة الإنجليزية، وقلت لهم لا نملك الآن شيئًا لنخسره ويتبقى أمامنا 45 دقيقة لتغيير الأمور، وإذا سجلنا هدفًا سنعود في المباراة مرة أخرى".

– وصلت مع ليفربول إلى نهائي دوري الأبطال مرتين، أليس من الغريب أن يصل الريدز إلى النهائي مرة أخرى بعدها بـ11 عامًا؟

"لا، فإذا تابعت الدوري الإنجليزي ستدرك أن مستواه مرتفع للغاية، وكنا نملك في السابق 20 مليون يورو للتعاقدات أما الأن فالبطولة تطورت كثيرًا وباتت الأندية أغنى وقادرة على شراء أفضل اللاعبين، وليفربول الآن يمتلك مدربا مميزا ولاعبين جيدين، وبات الوضع أسهل الآن للوصول إلى نهائي دوري الأبطال".

– هل هناك تشابه بين بينيتز وكلوب؟

"لا يوجد تشابه في أي شيء عدا ربما الحماس، فالفريق الحالي يتمركز على ثلاثي هجوم من أعلى طراز، ووسط ملعب يعمل بقوة، ومن ثم أنفق الفريق كثيرًا على تدعيم خط الدفاع لتفادي مشاكل السابق، هو فريق جيد للغاية".

– حاول فريقك إيقاف ميسي عن طريق أربيلوا في السابق، كيف يمكن لريال مدريد إيقاف صلاح؟

"هناك اختلاف بين صلاح وميسي في أن برشلونة يلعب بخط أمامي ثابت أما صلاح فيتمتع بتحركه الكثير، وهو يجعل من مهمة إيقافه أصعب بكثير".

– هل ليفربول مبني على كلوب أكثر من كوتينيو؟

"ليفربول جيد، ولكن مع كوتينيو الذي يعد لاعبًا عظيمًا، كان الفريق جيدا للغاية، وبات الفريق مباشرا للغاية الآن بعد رحيله".

– قال زيدان إن الفوز بالدوري الإسباني أصعب من الفوز بدوري أبطال أوروبا، وتملك في رصيدك لقبين في الدوري ولقبا في دوري الأبطال فهل تتفق معه؟

"الفوز بأي لقب أمر صعب، حسب الفريق الموجود معك".

– كيف يمكن الفوز على ليفربول؟

"يمتلك ريال مدريد الأسلحة للفوز على ليفربول، وأصر على أن من سيسجل الهدف الأول سيسيطر على المباراة".

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا