صلاح يُتوج بجائزة لاعب الموسم بـالبريميرليج

حصد الدولي المصري، محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني، والمحترف ضمن صفوف فريق ليفربول الإنجليزي، جائزة لاعب الموسم في البريميرليج، وذلك بعدما سجل 31 هدفًا في 35 مباراة شارك بها في موسمه الأول مع الريدز، متفوقًا على كل من ديفيد دي خيا حارس مانشستر يونايتد وهاري كين مهاجم توتنهام وجيمس تاركوفسكي لاعب بيرنلي وكيفين دي بروين ورحيم سترلينج نجمي مانشستر سيتي.

وقال صلاح عقب حصوله على الجائزة: «أنا سعيد للغاية، إنه لشرف للفوز بهذه الجائزة، كان في ذهني دائمًا العودة إلى البريميرليج، بعدما قال الناس إنني لم أنجح هنا في المرة الأولى».

وأشار صلاح في تصريحات له عقب تتويجه بالجائزة اليوم إلى أن مدربه يورجين كلوب لعب دورًا أساسيًا في تطور مستواه حتى بات من أبرز هدافي أوروبا هذا الموسم، قائلًا "لقد ساعدني كثيرا في القيام بما أقوم به الآن، في الملعب وخارجه، يجب أن أشكره على كل ما فعله هذا العام، ولكن لا يزال هناك مباراتان، علينا التفكير في ذلك، أنا حقا أحترمه كثيرا وأنا متأكد من أننا سنفعل شيئا خاصًا للنادي هذا العام".

يذكر أن صلاح بات ثالث لاعب في ليفربول يحصد تلك الجائزة بعد كل من مايكل أوين ولويس سواريز، كما بات صلاح ثامن لاعب في التاريخ يحصل على ثلاثية أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي المقدمة من رابطة النقاد ورابطة اللاعبين المحترفين ورابطة البريميرليج بعد كل من تيري هنري وكريستيانو رونالدو (مرتين) وواين روني وجاريث بيل ولويس سواريز وإيدين هازارد ونجولو كانتي.

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