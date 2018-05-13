الكويت والفلبين توقعان اتفاقية لتنظيم العمالة بعد خلاف دبلوماسي

الكويت-العنوان

وقّعت الكويت والفيليبين في العاصمة الكويتية اتفاقيّة لتنظيم العمالة المنزلية، بعد اندلاع خلاف بين البلدين أدى الى أزمة دبلوماسية وإلى فرض حظر على عمل الفيليبينيين في الدولة الخليجية.

وتمنح الاتفاقية الجديدة العاملات الفيليبينيات حقوقاً إضافية، إلا إن توقيعها لا يعني رفع الحظر فورا، إذ إن هذا القرار يعود إلى الرئاسة الفيليبينية.

وقال وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الفيليبيني آلان بيتر كايتانو “قمنا قبل قليل بتوقيع اتفاقية تشغيل العمالة المنزلية بين البلدين”.

ويعمل نحو 262 ألف فيليبيني في الكويت، حوالي 60 بالمئة منهم في العمالة المنزلية، وفق وزارة الخارجية في مانيلا، بينما ويعمل اكثر من مليوني فيليبيني في دول الخليج.

وتحدثت تقارير عن تعرض الفيليبينيين إلى الاستغلال والعمل الاضافي والاغتصاب والموت في ظروف غامضة في المنطقة.

وفي فبراير، فرض الرئيس الفيليبيني رودريغو دوتيرتي حظرا جزئيا على سفر العمال من بلاده إلى الكويت بعد مقتل عاملة منزلية فيليبينية عثر على جثتها في ثلاجة. وبعد أسابيع اتخذ قرارا بفرض حظر شامل.

وتعمّقت الأزمة بعدما أمرت السلطات الكويتية في أبريل الماضي سفير مانيلا بالمغادرة على خلفية تسجيلات مصورة أظهرت موظفين في السفارة الفيليبينية يساعدون العمال على الهروب من أرباب عمل يعتقد أنهم يسيئون معاملتهم.

وانخرط البلدان في مفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق حول العمالة أشار مسؤولون فيليبينيون إلى أنه قد يؤدي إلى رفع الحظر.

وقال وزير الخارجية الكويتي في المؤتمر صحافي “علاقتنا أكبر من ان تتوقف، وقد اتخذنا اجراءات لعودة العلاقات الطبيعية ووجود سفيرين”، من دون أن يحدد موعدا لذلك.

وأوضح كايتانو من جهته أن الفيليبين ستعيّن سفيرا جديدا في الكويت، قائلا “نعم سنسمي سفيرا جديدا في وقت قريب”.

واعتبر أن توقيع الاتفاقية يشكل خطوة مهمة، لكنه ذكر أن قرار رفع الحظر يعود إلى الرئيس الفيليبيني، مشيرا إلى أن الوفد الزائر للكويت “سيوصي برفع الحظر فورا عن العمالة الماهرة والعمالة المنزلية”.

وعشية التوقيع على الاتفاقية، قال مسؤول في الوفد الفيليبيني في الكويت المرافق لوزير الخارجية “أعتقد أن الأزمة انتهت بين البلدين، وعلينا الآن أن نعمل على تطوير العلاقات الثنائية واستئناف العلاقات الطبيعية”.

وأضاف أن الاتفاقية “تمنح عددا من الحقوق للعمال الفليبيين”، موضحا “سيكون بمقدورهم مثلا الاحتفاظ بهواتفهم، كما سيكون في أمكان السلطات الفيليبينية أن تنسق وتمد يدها للفيليبينيين الذين يحتاجون الى مساعدة، علاوة على الحصول على يوم راحة أسبوعيا”.

وجاء كذلك في الاتفاقية ان جواز السفر لا يجب أن يبقى في أيدي الكفيل، وأن على مكتب العمل الفيليبيني الموافقة على تجديد عقد العمل بدل أن يتم الأمر تلقائيا.

المصدر-( أ ف ب)

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