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وصول قوات سعودية إلى جزيرة سقطرى اليمنية

تم النشر منذُ 44 دقيقة
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

أعلن التحالف العربي في اليمن، أن قوات سعودية وصلت إلى جزيرة سقطرى يأتي ضمن التنسيق المشترك مع الحكومة اليمنية لغرض التدريب والمساندة للقوات اليمنية.

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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