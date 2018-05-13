وصول قوات سعودية إلى جزيرة سقطرى اليمنية

أعلن التحالف العربي في اليمن، أن قوات سعودية وصلت إلى جزيرة سقطرى يأتي ضمن التنسيق المشترك مع الحكومة اليمنية لغرض التدريب والمساندة للقوات اليمنية.

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