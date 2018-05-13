ارتفاع حصيلة تفجير السبت في مدينة إدلب إلى 28 قتيلا

قتل 28 شخصا على الأقل في تفجير استهدف، اليوم السبت، مدينة إدلب في شمال غرب سوريا التي يسيطر عليها الجهاديون، بحسب حصيلة جديدة أدلى بها المرصد السوري لحقوق الإنسان الأحد.

واستهدف التفجير مساء السبت القصر العدلي التابع لهيئة تحرير الشام في مدينة إدلب، ووقع في منطقة تضم أيضا مشفى المحافظة ومبنى حكومة الإنقاذ الوطني التي تعتبر بمثابة الذراع اليمنى لهيئة تحرير الشام (النصرة سابقا).

وقال المرصد إن "التفجير أسفر عن 28 قتيلا هم خمسة مدنيين وعشرة مقاتلين في هيئة تحرير الشام وثمانية أشخاص متهمين بالانتماء إلى تنظيم داعش وخمسة لم يتم التعرف على هوياتهم".

وكانت حصيلة سابقة السبت أشارت إلى تسعة قتلى.

وتشهد محافظة إدلب، التي تسيطر هيئة تحرير الشام على الجزء الأكبر منها، تفجيرات واغتيالات بين الحين والآخر لا تتبناها غالبا جهة معينة، وتكون ناتجة من نزاع داخلي بين الفصائل الموجودة في محافظة إدلب.

وقتل 11 مدنياً في التاسع من أبريل في تفجير وقع في وسط مدينة إدلب، كما قتل بداية العام الحالي 23 شخصاً في تفجير استهدف مقراً لمقاتلين آسيويين فيها.

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