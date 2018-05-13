الجامعة العربية تستنكر تصريح وزير خارجية تركيا حول موقف العرب من قضية القدس

استنكرت جامعة الدول العربية أمس تصريحات وزير الخارجية التركي حول موقف الجامعة تجاه قضية القدس المحتلة، التي وردت في كلمة ألقاها أمام ملتقى الصحفيين العرب في اسطنبول.

وقال المتحدث باسم الأمين العام للجامعة محمود عفيفي، إن الجامعة تستنكر ما ذكره وزير خارجية تركيا حول وجود تراجع وتردد داخل العالم الاسلامي، وخاصة جامعة الدول العربية، فيما يخص قرار نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة، مشيرا إلى أن هذه التصريحات تطرح علامات استفهام حقيقية حول الموقف التركي الحقيقي إزاء المنظومة الإقليمية العربية التي تعبر عنها الجامعة العربية.

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