إيران تتمسك بالحصول على ضمانات لبقائها في الاتفاق النووي

صرح الرئيس الإيراني، حسن روحاني، أن إيران قد تبقى في الاتفاق النووي إذا ضمنت حماية مصالحها.

جاء ذلك، عقب زيارة قام بها وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، إلى دولة الصين، وبعد التنبؤ بحصول إيران على ضمانات خلال تلك الزيارة تفي بتحقيق مصالحها من الاتفاق، والتزام دولة الصين ببنوده.

وتأتي تلك الزيارة، ضمن جولة يقوم بها ظريف الآن، لإنقاذ الاتفاق، إلى كل من "الصين وروسيا وأوروبا".

وبالرغم من التأكيدات المستمرة من كافة الأطراف الأخرى المعنية بالاتفاق على التزامها به، كان آخرها من خلال اتصال أجرته تيريزا ماي، مع روحاني، إلا أن إيران لاتزال تؤكد على مطالبها في تقديم تلك الدول للضمانات المذكورة سابقًا.

ومن المتوقع أن تصدر إيران قرارها النهائي، والمؤكد، عقب بروز نتائج تلك الجولة، وذلك تلبية لطلب من المرشد الأعلى للجمهورية "علي خامنئي"، من خلال تصريح سابق له نص على "يُقال بأنّنا سنواصل مع ثلاثة بلدان أوروبيّة، لستُ واثقاً بهذه البلدان الثلاثة أيضا، إذا أردتم عقد اتفاق فلنحصل على ضمانات عمليّة، وإلا فإن هؤلاء سيقومون جميعاً بما فعلته أمريكا، إذا لم تتمكّنوا من أخذ ضمانات حتميّة – وأنا أشك فعلياً في أنكم ستتمكنون من ذلك – فلن يكون مقدوراً مواصلة السير ضمن الاتفاق النووي".

يذكر أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، كان قد قرر انسحاب دولته من الاتفاق النووي، مساء يوم الثلاثاء السابق، وسط تخوفات أوروبية وتحذيرات إيرانية من تداعيات تلك الخطوة.

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