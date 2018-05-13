تخلصي من آلام الدورة الشهرية بـ9 أطعمة.. البروكلي يهدئ الانتفاخ

قد تدمر الدورة الشهرية نومك، وتسبب لك تقلصات لا تطاق، وتغير حالتك المزاجية، تجعلكِ غاضبة جدًا، وتنعزلين عن الناس لتبكين وحيدة، وعلى الرغم من أنه لا يمكنك منع هذه الأعراض من زيارتكِ، لكن يمكنكِ القيام ببعض الأشياء لجعل تلك الأيام تمر دون آلام كبيرة، وإذا تناولتِ الأطعمة المناسبة فيمكنك التقليل من الأعراض المزعجة، ومن أجل مساعدتكِ يُقدم موقع All women's talk قائمة بأفضل الأطعمة التي يمكنكِ التركيز عليها خلال تلك الفترة العصيبة.

1- الأسماك

الأحماض الدهنية أوميجا 3 من أفضل الأطعمة التي يمكنكِ استهلاكها بأمان خلال الدورة الشهرية، وتوجد بشكل كبير في الأسماك، مثل سمك السلمون والتونة، فكلما كنتِ تأكلين أكثر، انخفض التهابك وآلام الدورة الشهرية، وتقول دراسة أيضًا إن الإكثار من تناول الأسماك قد يقلل من عدوانيتك.

2- الموز

يعتبر الموز في الواقع أحد أفضل الأشياء التي يمكن تناولها خلال ذلك الوقت من الشهر؛ لأنه يحتوي على فوائد كثيرة أهمها أنه يساعدكِ في الحصول على قسط كافِ من الراحة في الليل، بل يحتوي أيضًا على الفيتامينات التي تساعد في تعزيز مزاجك، لذا، إذا كنتِ تشعرين بالغضب، تناولي الموز لتهدئة أعصابكِ، واعرفي أيضًا 10 حقائق عن الموز.

3- البروكلي

الخضراوات من الأطعمة المهمة لجسمكِ وتحديدًا خلال الدورة الشهرية، والبروكلي واحد من الخضروات التي تخفف الانتفاخ الناتج خلال هذه الأيام، وعند تناولكِ له يمكنكِ تهدئة الانتفاخ، وتشعرين بمزيد من الثقة بعد أن هدأت معدتكِ، كما أن البروكلي يساعدك على تقليل الكوليسترول.

4- بذور القرع

إذا كنتِ تفضلين تناول القرع، فبذوره أيضا غنية بالماغنيسيوم، ما يعني أنها يمكن أن تساعدك في التغلب على تقلبات مزاجك، بالطبع، ليس عليك التمسك بأكلها خلال ذلك الوقت من الشهر، ولكن في أي وقت تشعرين فيه بالقلق أو الاكتئاب، يمكن للأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الماغنيسيوم أن تخلصكِ من هذا الشعور، ومن الأمثلة الأخرى الفول السوداني والأرز البني واللوز والأفوكادو.

5- الكرنب

قد لا تعطيكِ الأطعمة مثل السبانخ واللفت والكرنب أي راحة ملحوظة من آلام الدورة الشهرية، ولكنها لا تزال صحية للأكل، حيث إنهما غنيان بالحديد، وهو أمر مهم لتناول الطعام خلال ذلك الوقت من الشهر عندما تفقدين الحديد خلال الحيض.

6- الزبادي البيتي

يحتوي الزبادي على الكالسيوم الذي لديه القدرة على التخلص من التقلصات السيئة التي تصيبك أثناء الدورة الشهرية، لذا إذا كنتِ تشعرين بتقلصات غير محتملة، تناولي الزبادي سيفيدك.

7- الشيكولاتة الداكنة

في الغالب، تشعرين بحاجتك لتناول الشيكولاتة خلال الدورة الشهرية، وقديمًا كانت ترى بعض النساء أن ذلك خرافات، ولكنها في الواقع حقيقة، حيث إن الشيكولاتة الداكنة تهدئ من مزاجكِ وتحافظ على أعصابكِ، لذا إذا كنتِ تحبين الحلويات، فاجعلي الشيكولاتة الداكنة خيارك الأول، والشيكولاتة الداكنة تحميكِ من سرطان البنكرياس.

8- الماء

كلنا نعرف مدى أهمية المياه لبقائنا، ومع ذلك، من المهم بشكل خاص أن تشربيه أثناء فترة الدورة الشهرية، حيث يحدث احتباس الماء مما يسبب التشنجات، وعند تناولك للماء بكميات كافية يعمل على تخفيف الألم.

9- الأناناس

إذا كنت في مزاج لشيء حلو، حاولي تناول بعض شرائح الأناناس، حيث يحتوي على كميات كبيرة من البرومالين القادر على هضم البروتينات، وهو يساعد على تقليل التشنجات الخاصة بكِ، لذا يمكنكِ استبدال الدواء بالأناناس.

إذا كنت تأكلين هذه الأطعمة خلال الدورة الشهرية، يجب أن يكون لديكِ وقت أسهل بكثير في التعامل مع التشنجات وعدم الراحة بشكل عام.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا