المتوسط:

ما زال عدد من الفلسطينيين يحتفظون بشاحنات قديمة نقلت أباءهم وأجدادهم من قراهم ومدنهم التي رحلوا أو أجبروا على الرحيل عنها عام 1948 على أمل العودة بها يوما إلى ديارهم، رغم مرور سبعين عاما.

وحرص عدد من أصحاب هذه السيارات القديمة اليوم الأحد على تنظيم مسيرة وسط شوارع مدينة رام الله في الضفة الغربية وقد رفعوا عليها الأعلام الفلسطينية والرايات السوداء التي رسمت عليها خارطة فلسطين وكتب عليها العودة إضافة إلى الملصق الرئيسي لإحياء الذكرى السبعين للنكبة.

ويتضمن ملصق إحياء النكبة لهذا العام رسما لسيدة مسنة تحتضن ابنها الشاب الذي يحمل طفلا يرفع مفتاح منزل وكتب على الملصق ”70 عاما على النكبة ..من جيل إلى جيل ..عن العودة والقدس ما في بديل“.

وأبدى اللاجئ عبد السلام محمود (57 عاما) الذي يقيم في مخيم عسكر بمدينة نابلس تمسكه بالعودة إلى مسقط رأس والده في مدينة يافا التي هجر منها عام 1948 مع إخوته وشقيقاته.

وقال محمود فيما كان يستعد لقيادة شاحنة قديمة في شوارع رام الله تعود لعائلة أمه ”هذه السيارة موديل 1941 .. هذه من عوائد الجيش العربي كانت تنقل المهاجرين بين فلسطين والأردن“.

وأضاف ”(نحن) محتفظين بهذه السيارة كأرث لها ذكريات لإننا سنعود فيها يوما إلى ديارنا، صحيح أنا لم أولد فيها ولكنها أرضنا وبيوتنا التي ليس لنا مكان غيرها وسنعود إليها يوما“.

The post فلسطينيون يحتفظون بشاحنات هجرة أجدادهم يوم النكبة على أمل العودة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية